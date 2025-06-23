國票金法說會／股東委屈當「最小金控」 公司：從2數字看並沒有輸

國票金（2889）23日召開法人說明會，由董事長魏啟林主持。日前有小股東委屈當「最小金控」，對此，國票金表示，在過去10年、15年，從長期投資的報酬率，或是過去平均ROE水準來看，並不輸於其他金控，在樂天銀與租賃加入後，也將成為金控一大成長動能。

國票金控2025年前五月自結稅後純益3億5,229萬元，較去年同期減少5億1,146萬元，減幅59.21%，EPS為0.1元。其中子公司國際票券前五月稅後純益為6億6,987萬元，較去年同期減少6.76%，子公司國票證券前五月稅後淨損5,859萬元。

魏啟林指出，主因4月美國宣布實施對等關稅，致全球金融市場出現明顯修正，台股亦受牽連，波動加劇，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務出現損失，5月美中貿易談判達成協議，互降高額關稅，金融市況回穩，然後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，同時台幣大幅升值，加上市場日均量與經紀業務市占率均較去年同期低，經紀手續費收入較去年同期減少。

魏啟林提到，國票金2024年設立國票金租賃公司，對國際票券授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務。

魏啟林強調，國票金控是一利基型金控，也就是資產管理型的金控，受金融市場的影響較大，經營團隊向來以穩健經營為首要目標，重視風險管控，因此對於債券及股權商品的配置，依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作，維持穩定的獲利水準。

展望後市，總經理陳冠舟表示，以國票金所屬子公司前五月來觀察，票券表現持平，但是證券及創投表現則受到影響，川普關稅議題造成股市的波動，包含股票、認購權證，以及期貨延伸性產品的損失增加，導致在獲利上出現虧損，但也期待在未來幾個月，市場趨於穩定，國票金的獲利應當可以持續保持。

國票金也將加強對利率、匯率、股市等波動性指標的即時追蹤與風險曝險評估，檢視集團資產配置與流動性水位，避免單一市場或資產過度集中，依據最新市場情勢，調整交易營運方向，維持穩定的獲利水準。

日前有小股東委屈國票金是台灣「最小金控」，但李憲宗指出，在經營效率上，若觀察過國票金營運的情形，在過去10年、15年，從長期投資的報酬率，或是過去平均ROE水準來看，並不輸於其他金控，原先兩大子公司國際票券與國票證券一個是在貨幣市場，一個是在資本市場，都屬於批發性金融，相對在管銷費用上，比起其他金控占的比重還要更低，而國票金的劣勢在於金控版圖尚未完善，因此在範疇經濟、共同行銷等方面較缺少，因此過去在很多機會下，公司都希望能夠擴大版圖，如今在樂天銀與租賃加入後，也將成為一大成長動能，當然未來若有併購機會，也會持續關注。