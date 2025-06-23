新光金股東會／大股東林伯翰胞弟發言談這件事

新光金（2888）23日舉行末代股東會，新光國際投資公司代表、新光金大股東林伯翰胞弟林偉澤發言要求董事會為今年虧損負責，於股東會後立刻總辭。對此，新光金董事長魏寶生回應，「我們不是政府，我也不是行政院長」，目前金控的員工經收到台新金（2887）的offer letter（錄取通知書）開始進行合併相關事宜，沒有所謂總辭問題。

林偉澤表示，新光金控5月自結稅後虧損高達148.34億元，累計前五月虧損更達312.17億元，且據報載新壽5月底外準金還歸零，他要求董事會要為虧損負起責任，於股東會後立刻總辭。

魏寶生表示，不認為有疏失，這兩年非常努力在經營，包括增資計劃，海內外發債。評估過國際市場變動，前年下半年新台幣曾暴升，最近又暴升一次，但還好有合併案，讓財務來源更多元，業務更穩定。今天過後合併時程先是7月24日金控合併，接下來依序為投信、壽險、證券、銀行的整合。期間自會檢討合併後的財業務，現在等待政府的暫行措施，很快會有結果。