現觀科買回1300張庫藏股！執行率達100%、董座：歸功2原因

電信數據分析大廠現觀科（6906）自今年4月起，宣布實施庫藏股買回計劃，原訂買回1,300張，截至6月9日止已買回庫藏股1,300張，執行率100%，並且此次買回股份總金額高達1.81億元（合計181,485,163元），平均每股買回價格139.6元，本次庫藏股買回期間為4月10日至6月9日止。針對買回庫藏股，董事長邱大剛23日於股東會上分享，此次為團隊首次施行買回庫藏股計畫，主要是為守護所有股東的權益。而目前該計畫執行率已達100%，吸引市場關注。

邱大剛表示，團隊在實施庫藏股方面，始終都抱持著最高的誠意，原先規劃要執行多少（買回多少），就都會盡力去執行（全數買回），而這次能順利的將庫藏股全數買回，主要得益於團隊在業務訂單上維持的良好表現，挹注公司金流良好健康，其次是團隊近年營運表現成長，讓手頭保有可利用的現金，因此才能順利地將資金投入買回庫藏股，截至6月9日止，計畫已100%全部執行，而目前累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數的比率達到3.88%。

談及團隊近年表現，邱大剛分享，公司的現金流非常健康，賺取的利潤會持續投入研發。他指出，今年年初北美客戶雖然仍在簽約，但已經進入實際交付流程。此外，印度市場已經占有2/3的市場份額，而印尼的前三大業者也已全部獲得合作。而現觀科今年將發放每股3.2元的現金股利，對此、邱大剛直言，「公司目前的現金流都很健康，所以基本上我們賺多少就發多少，若有多賺的部分，也都會繼續投入研發。」