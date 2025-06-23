中東戰火炸傷股市！軍工股逆襲突圍 雷虎、寶一打頭陣

美軍轟炸伊朗核設施引爆地緣風險，軍工概念股23日逆勢突圍，無懼台股回測月線壓力，由雷虎（8033）、寶一（8222）領軍，千附精密（6829）、漢翔（2634）、事欣科（4916）、豐達科（3004）、駐龍（4572）、台船（2208）等輪動走強，成為盤面抗空主力。

法人指出，在中東戰火、貿易談判僵局及聯準會偏鷹氛圍交織下，台股短線將於年線與月線間震盪。操作建議聚焦AI主流股，搭配軍工與高殖利率題材，短線大漲個股可先獲利了結，逢低布局位階偏低標的。

雷虎展現無人載具技術優勢，自製一次性自殺無人機6月起正式出貨，並於中科院「快奇專案」中亮相旗艦無人快艇「海鯊號SeaShark 800」，搶攻軍方預估達千艘、總值300至500億元的無人艇採購商機。雷虎5月營收1.29億元，年增27%；前五月累計5.66億元，年增7.8%。去年成功轉虧為盈，EPS 0.5元，並通過私募現增案，強化研發與產能擴張。

寶一則因航空市場復甦，今年空巴與波音訂單已排滿、產能滿載，接單能見度延伸至2025年。惟匯率波動影響第2季獲利表現，若新台幣維穩於29~30元區間，下半年營運將優於上半年。寶一強調，除持續拓展新客戶與新產品，也將強化製程與營運效能，審慎樂觀看待未來成長。

至於全球地緣政治動盪，讓寶一再度成為焦點，但公司表示對營運貢獻程度仍尚待進一步觀察，對未來則審慎樂觀。寶一表示，持續致力於新產品和新客戶的開發，並優化製程與提升產能，內部方面，將提升整體經營績效。