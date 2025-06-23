威致衝刺鋼筋外銷

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

面對國內鋼筋行情持續下探、利潤空間受壓，威致（2028）積極轉向國際市場，拚鋼筋出口外銷並多有斬獲，成功另闢藍海市場，下半年產銷加分、營運看好。

法人表示，威致公司治理到位，尤其不斷強化技術能量，提升鋼材品質，奠定永續發展的堅實基礎。

根據海關統計，2025年5月台灣鋼筋出口量達1.1萬公噸，較去年同期暴增逾90倍；累計前五月出口總量更達2.7萬公噸，年增超過兩倍。今年前五月，台灣鋼筋出口至澳洲總量達2.5萬公噸，占整體比重超過九成，出口均價為每公噸1.86萬元，比目前國內價格1.6萬元以下高出甚多。

威致表示，鋼筋外銷已成公司核心競爭力，背後主要依靠三大優勢支撐。首先為技術領先，威致大量導入加釩鋼筋製程，較傳統水淬鋼筋具更高抗拉強度與延展性，已成高科技場域指定建材供應商，包括台積電等高規建廠專案均採用其產品。

其次為品質認證。威致通過多項國際標準認證，使產品出口時更具市場信賴度，也順利打入澳洲、馬來西亞、南韓、香港等地市場。第三則是產銷節奏調整靈活，確保出貨穩定與營收增長。

澳洲 外銷 台積電

延伸閱讀

東鋼出貨穩定 營運加分

豐興鋼筋 推提貨優惠

幫刷油漆逼「肉償」被拒…他勒昏女子拿鋼筋性侵凌虐 判9年8月定讞

嘉大林森校區對外開放羽球場鋼筋掉落 即起封閉

相關新聞

承業醫射三箭 獲利向上

承業醫（4164）三大事業今年下半年開始動起來，該公司表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備，將在第3...

萬海、陽明除息行情 受關注

貨櫃海運除息秀不如市場預期，長榮（2603）短線呈現貼息狀態，另外，萬海、陽明將接棒除息，投資人參與除息的意願是否鬆動，...

威致衝刺鋼筋外銷

面對國內鋼筋行情持續下探、利潤空間受壓，威致（2028）積極轉向國際市場，拚鋼筋出口外銷並多有斬獲，成功另闢藍海市場，下...

瑞智加速海外合資設廠

壓縮機製造大廠瑞智（4532）表示，今年策略性聚焦於持續推廣變頻壓縮機，以提升市場滲透率，同時加速海外合資設廠，全面推動...

汽車零件廠攻OEM 報捷

汽車零組件產業在關稅衝擊下，AM（售後維修）市場變數增加，多家汽車零組件廠強攻OEM市場；堤維西（1522）、怡利電、麗...

晶華拚每年雙位數成長 海內外積極布局

晶華昨（19）日召開股東會，董事長潘思亮表示，晶華集團在海內外都將積極布局，大阪捷絲旅二館預計2027年開幕；麗晶品牌方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。