威致衝刺鋼筋外銷
面對國內鋼筋行情持續下探、利潤空間受壓，威致（2028）積極轉向國際市場，拚鋼筋出口外銷並多有斬獲，成功另闢藍海市場，下半年產銷加分、營運看好。
法人表示，威致公司治理到位，尤其不斷強化技術能量，提升鋼材品質，奠定永續發展的堅實基礎。
根據海關統計，2025年5月台灣鋼筋出口量達1.1萬公噸，較去年同期暴增逾90倍；累計前五月出口總量更達2.7萬公噸，年增超過兩倍。今年前五月，台灣鋼筋出口至澳洲總量達2.5萬公噸，占整體比重超過九成，出口均價為每公噸1.86萬元，比目前國內價格1.6萬元以下高出甚多。
威致表示，鋼筋外銷已成公司核心競爭力，背後主要依靠三大優勢支撐。首先為技術領先，威致大量導入加釩鋼筋製程，較傳統水淬鋼筋具更高抗拉強度與延展性，已成高科技場域指定建材供應商，包括台積電等高規建廠專案均採用其產品。
其次為品質認證。威致通過多項國際標準認證，使產品出口時更具市場信賴度，也順利打入澳洲、馬來西亞、南韓、香港等地市場。第三則是產銷節奏調整靈活，確保出貨穩定與營收增長。
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