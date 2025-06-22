承業醫射三箭 獲利向上

承業醫（4164）三大事業今年下半年開始動起來，該公司表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備，將在第3季起入帳，加上台幣升值有利設備採購，預期今年醫療設備營收占比與獲利將明顯向上。

另外，承業醫子公司富康連鎖藥局不畏連鎖藥局市場競爭，今年仍將積極展店，規劃由60家成長至80家，目標明年申請掛牌（IPO），旗下藥局業務將持續擴大，今年展店新增家數規模逾三成，明年衝逾百家。

承業醫的事業體-新和生技公司的輻照工廠自去年6月正式啟用後，已在今年首季通過ISO認證，目前正與醫材業潛在客戶洽談訂單；新和生技公司輻照工廠目前針對半導體業潛在訂單也正在測試中，預計今年底前可正式上線，有信心明年可開始賺錢。

承業醫董事長李沛霖宣示，今年承業醫將射出三箭，包括為「設備價格調漲帶動營收攀升」、「藥局展店與併購強化通路」及「輻照滅菌廠擴大應用搶攻新訂單」。法人估計，承業醫在三大事業帶動下，今年營收及獲利都有機會超過近年來表現。

承業醫表示，今年正逢醫療院所換機潮，該公司先在今年3月初甫與國防部完成醫學中心質子治療系統銷售合約簽訂，另外還有彰化基督教醫院的質子治療系統銷售合約，兩張大單合計近30億元，為一大成長動能。

由於承業醫與各醫院的合約訂單通常是在每年下半年入帳，今年將對公司有明顯貢獻的主要是每項售價1億~2億元的Elekta核磁共振直線加速器，及TOMOTHERAPY螺旋刀等產品，預計第3、4季對公司業績將逐季升溫，承業醫表示，公司去年在大型醫療設備的業績約10億元，今年有機會較去年大幅成長五成。

加上新台幣升值及原物料漲價等利多效益，將可帶動承業醫今年在醫療儀器設備營收及獲利表現，營收占比將從去年的近三成提升至逼近四成。

承業醫旗下富康藥局今年第3季也將啟動「策略性投資人與區域通路夥伴會談計畫」，公司目前已有60家連鎖藥局，目標今年底要達到80家，明年突破100家，富康藥局目標明年能IPO送件，進入資本市場。