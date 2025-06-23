瑞智加速海外合資設廠

壓縮機製造大廠瑞智（4532）表示，今年策略性聚焦於持續推廣變頻壓縮機，以提升市場滲透率，同時加速海外合資設廠，全面推動國際化進程，以進一步強化營運效益與市場競爭力，引領公司邁向新一輪的成長高峰。

產品研發方面，瑞智順利完成多項關鍵技術開發，包括歐洲市場熱泵乾衣機、洗碗機應用，以及8極12槽變頻壓縮機等，鞏固公司在技術領域地位。

針對2025年產業趨勢，瑞智預期，全球經濟將保持溫和增長，亞洲新興市場，特別是印度與中國，將成為主要增長引擎，尤其有幾個重要趨勢將對瑞智發展帶來機會與挑戰，首先是大型空調企業持續擴展海外生產基地，為瑞智國際化布局提供契機。

其次，中國大陸空調行業預計將維持5%至7%的年複合成長率，其中變頻空調占比預計將高達80%，凸顯變頻技術在市場中的主導地位，也是瑞智的機會。此外，受川普政府「讓美國再次偉大（MAGA）」政策影響，迴轉式壓縮機行業海外生產布局將加速，預期今年整體迴轉式壓縮機產業銷量將同比增長3%至5%，為公司提供穩定市場需求。