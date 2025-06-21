合庫金股利目標 至少1元

合庫金（5880）昨（20）日舉行股東會，董事長林衍茂表示，合庫金總資產達5.17兆元，再創歷史新高，較前年往前推進一名成為國內資產規模第五大的金控公司。股東會通過配發每股1元股利，其中現金0.7元、股票0.3元，總經理蘇佐政強調，這兩年銀行調整結構，逾放比下降，股利長期目標，朝至少配發1元努力。

林衍茂表示，合庫金2024年稅後純益198億元、年成長10.8%，每股盈餘由前年的1.13元增加至1.26元。其餘六間子公司獲利皆維持一定水準，合庫集團整體經營績效持續向前。

蘇佐政回應股東提問時表示，這兩年銀行進行結構調整，逾放比由0.18％降到0.16％，備抵呆帳覆蓋率增加至逾700%。股利長期目標是要很穩，努力每年至少配發1元，財報可看到目前未分配盈餘仍有211億元，合庫是很穩健的公司，不會起落很大。

小股東詢及大陸等海外分行營運，合庫銀行總經理王淑芳指出，大陸面臨經濟成長放緩、債務及房地產風險增加等，合庫在大陸地區設有四家分行，蘇州、福州及長沙皆獲利，未來採審慎貸放，質重於量控管曝險，優先承作優質台商及具有風險移轉效果授信案件。 林衍茂補充，希望在美洲、澳洲及亞太均有完整布局，當一區域景氣不錯時可以獲得成長紅利。