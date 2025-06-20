福貞迎旺季 出貨將攀升
福貞-KY（8411）去年每股稅後虧損0.25元，股東常會昨（20）日通過超額配發現金股利0.05元。福貞也計劃於下半年發行境內第三次有擔保轉換公司債。
展望下半年，福貞表示，邁入夏季高溫節氣，消暑飲品需求暢旺，將帶動二片式鋁罐出貨逐漸攀升；第三、四季兩岸市場則迎接中元節、中秋節與農曆年節等接續節慶商機，將推升市場對罐裝飲品與顆粒類產品的消費動能，均有助營運表現。
福貞去年合併營收89.54億元、年增8.4%，但因終端快銷品市場競爭較激烈，使銷售產品組合有所不利，加上公司積極調整外幣借款部位，以降低利率及報表評價匯率的不利影響下，致稅後虧損0.54億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言