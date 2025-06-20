福貞迎旺季 出貨將攀升

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

福貞-KY（8411）去年每股稅後虧損0.25元，股東常會昨（20）日通過超額配發現金股利0.05元。福貞也計劃於下半年發行境內第三次有擔保轉換公司債。

展望下半年，福貞表示，邁入夏季高溫節氣，消暑飲品需求暢旺，將帶動二片式鋁罐出貨逐漸攀升；第三、四季兩岸市場則迎接中元節、中秋節與農曆年節等接續節慶商機，將推升市場對罐裝飲品與顆粒類產品的消費動能，均有助營運表現。

福貞去年合併營收89.54億元、年增8.4%，但因終端快銷品市場競爭較激烈，使銷售產品組合有所不利，加上公司積極調整外幣借款部位，以降低利率及報表評價匯率的不利影響下，致稅後虧損0.54億元。

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