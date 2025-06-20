永豐餘衝綠電、材料創新

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

永豐餘（1907）昨（20）日召開股東會，董事長葉惠青表示，近期匯率波動雖為營運變數，由於出口比重僅約一成，內需為主，加上各子公司多有避險措施，整體影響有限。公司將持續精實管理，並以氣候科技為轉型核心，發展綠電、材料創新與智慧能源。

葉惠青指出，近期包括關稅與匯率等外部變動，使下半年營運充滿挑戰，尤其國際漿價仍在低檔，加上景氣保守，永豐餘首季呈現虧損，每股稅後虧損（EPS）為0.09元。不過，他強調，公司已啟動精實經營策略，全面控管成本，要求各廠落實節支目標，並積極布局新興業務。

在綠電布局方面，葉惠青表示，永豐餘正全力推動能源轉型。

目前全台多個廠區皆已導入再生能源，包括花蓮廠木質素發電、新屋廠的沼氣與太陽光電、高雄久堂與台中廠的生質能發電，綠電總裝置容量保守估計已逾60MW。此外，桃園龜山污水處理廠將轉型為全台首座沼氣發電設施。

永豐餘也跨足智慧能源領域，推出再生能源售電、儲能、微電網、虛擬電廠與碳管理等一站式淨零解決方案，協助產業降低碳足跡。葉惠青表示，透過自行開發的碳管理平台，公司能即時監控各工廠碳排放數據，有效推進低碳製程與能源結構優化。

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