國喬射三箭 提升競爭力

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國喬（1312）昨 (20)日召開股東會，董事長邱德馨表示，國喬以產品高值化、市場全球化及投資多角化等三大經營策略，持續提升競爭實力，待景氣循復甦時締造新的高峰。

邱德馨表示，整體石化業在過去兩年受到多重因素夾擊，包含中國大陸石化產能過剩、國際局勢動盪、戰爭和中美貿易摩擦，以及高通膨和高利率等不利因素，對整體市況造成影響。公司正以三大經營策略因應。

產品高值化方面，研發中心持續朝向高階應用及更具前瞻性的生質材料精進。國內與工研院合作，參與經濟部產發署產業提升競爭力布局海外市場計畫，正在開發機能型聚醯胺材料，準備與下游產業鏈結盟推廣至東南亞市場；國際與日韓國大廠跨國技術合作，打造更精密、更高品質及更高規格的低碳綠色尼龍材料，提升產品競爭力。

市場全球化方面，面對全球供應鏈移轉浪潮，國喬降低對中國出口比重，並積極開拓日本、韓國、越南、印度、孟加拉等市場。2025年Q1，外銷至東南亞、印度與孟加拉等地區總量超過總體外銷量的五成以上，逐步降低對單一市場的依賴。

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