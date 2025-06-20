中鴻內銷盤價 全面下調
中鴻（2014）昨（20）日開出7月份內銷及8月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面調降每公噸600元；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，從全球經濟發展來看，世界銀行於6月10日下調今年全球經濟成長預測，由原先的2.7%降至2.3%，凸顯美國關稅政策持續衝擊全球經濟。
此外，川普宣布鋼鋁關稅倍增至50%，自6月4日開始生效；另宣布以家電類為主的八類產品自6月23日起加徵50%進口關稅，再次擾動鋼鐵市場貿易現況。
而觀察供需變化，中國大陸今年前五月累計粗鋼產量與去年同期比較，下降1.7%、現代鋼鐵關閉浦項第二廠區，加上東南亞諸多擴建項目進度緩慢或延宕，皆有助緩解產業壓力。
另外，日前大陸發改委對外表示，多項穩經濟政策將於6月底發布，並強調整治內捲式競爭、加快淘汰鋼鐵等行業的低效產能，預計隨著相關政策推展，將促進鋼市供需平衡。
中鴻指出，各國關稅協商仍在持續，亞洲進入高溫多雨季節，市場採購放緩並保持觀望，考量國內匯率波動影響，為減輕客戶營運調節壓力，因此，決議此次盤價適度調降。
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