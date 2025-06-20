統一超 搶千億茶飲商機

統一超（2912）擴展多元化店型，積極打造全通路的生活品牌。統一超昨（20）日首度打造街邊型手搖飲旗艦店「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶 Bar」，搶占茶飲市場的千億商機，未來將持續展店，有望成為統一超下一個營收破億的品牌。

搶攻茶飲市場千億商機，7-ELEVEN「不可思議茶Bar」實體手搖店昨日正式開幕。統一超指出，「不可思議茶 Bar」品牌自推出以來，一年內已進駐全台200家7-ELEVEN門市，帶動單店飲品業績成長五倍，累計吸引超過50萬人次體驗。

統一超指出，未來未來手搖飲店將持續展店，並掌握趨勢變化推出話題新品，挑戰年度業績破億元。

洞察市場趨勢，統一超手搖店以「原葉現萃」技術、高品質好茶為基礎延伸「茶拿鐵商模」、「四大基茶商模」，首創雙商模概念推出超過30款飲品，主打多元茶飲選項全新服務。

統一超近年積極發展多元零售架構，除設立集結多品牌的大型店面與IP主題門市外，也投入智慧零售門市。自2018年啟動「X-STORE」以來，統一超已在全台設有八家未來超商，並與工研院合作導入「拿了就走」智慧商店技術，提供無人化零售服務。

統一超董事長羅智先曾表示，開店是基於消費者對服務的需求，便利商店本身也是社會服務的一環，未來會持續打造多元生活服務平台，並持續優化數位系統、發展多元店型，以線上與線下整合方式，滿足消費者不同場景的生活需求，最大化平台經濟。

瞄準手搖飲商機，全家亦推動茶飲事業發展，全家今年將原先旗下三大茶飲品牌整合為「Let’s Tea」，並全面升級為四大產品線，結合多平台之外送自取服務，使全台4,300間店舖皆可同步販售，滿足各式生活場景飲用需求。