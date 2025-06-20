汽車零件廠攻OEM 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
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汽車零組件產業在關稅衝擊下，AM（售後維修）市場變數增加，多家汽車零組件廠強攻OEM市場；堤維西（1522）、怡利電、麗清、智伸科紛紛打入車廠供應鏈。堤維西指出，產業環境多變，直接在地供應車廠OEM零件，減少匯率與關稅變數，將成為未來發展的重點。

堤維西的美國底特律廠將在今年第3季開始小量生產，直接供應美國車廠OEM相關車燈產品，除了北美之外，大陸廠也直接供應大陸車廠，堤維西從早期以AM為主力的車燈廠，如今OEM營收已突破三成，可望持續增加。

怡利電指出，為了維持競爭力，怡利電在在業務推廣面從印度市場耕耘、歐美市場中國供應鏈取代、加速推進異業結盟。怡利已擁有怡利台灣、怡利江蘇、怡利泰國三個完整的生產基地，都已通過各大車廠嚴格審廠，具備合格供應商資格，面對國際大廠激烈競爭，怡利將善用創新能力、車廠Tier 1體質與地緣優勢，以突破性的創新迎接未來的挑戰。

LED車燈模組大廠麗清表示，隨著汽車電子化與智慧照明市場的高度需求，旗下LED車燈模組產品的訂單出貨維持穩定表現，麗清研發技術具備多樣化客製設計能力，長期以來深受多家知名品牌車廠與一階車燈系統供應商的認同。麗清近年來積極拓展全球車用客戶布局，尤其是在電動車與智慧車輛持續成長的大趨勢下，LED 智慧車燈需求快速提升，也進一步推升麗清在車燈市場的良好接單利基。

智伸科的汽車事業部產品結構已加速轉型，出貨主力已由傳統車款轉向電動車、氫能源車及油電混合車等新能源車型的關鍵零組件，包括空氣懸吊系統、One-box 煞車系統等技術門檻高的模組。

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