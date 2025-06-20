中福股東會／通過拆除中壢廠 啟動公司轉型及活化資產

中福（1435）20日舉行股東會，由董事長陳建主持。針對處分中壢廠土地案，中壢廠廠房前遭違法拆除，近日接獲法院通知，可能擇日至中壢廠現場勘驗，基於尊重法院審理計畫並參酌現場股東之意見，股東會決議將處分中壢廠土地案暫予擱置、不予表決。

中福原為紡織大廠，擁有豐厚資產，包含位於新北市中和鬧區的 700 多坪總部，以及桃園中壢區 2 萬 1 千坪土地。現任經營團隊進駐後，積極進行資產重整，中和總部辦公室整頓翻新後，除保留小部分辦公使用外，自2024年2月已全部出租，每月持續貢獻營收，去年營收已較前期成長 25.64%。

中福表示，惟中壢廠廠房部分因受損閒置，無法創造收益。中福指出， 兩年前中壢廠遭非法拆除，造成大面積廠房毀損，廠房結構恐有安全之虞，以致可出租面積下降，加上廠區老舊，承租戶陸續遷離，對公司權益及損益產生不利影響。

又今日議程有關拆除中壢廠廠房案，因中壢廠廠房安全結構存有疑虞，以及工業區土地交易的價值考量，會中經多數股東支持通過拆除中壢廠廠房案。至於會中有少數股東提出質疑，董事長陳建表示，議案中皆已充分揭露，期盼股東理性看待。

此外，中福持有福興（9924）股份 49%，依會計準則須採權益法，使得中福屢次因未如期順利取得福興合規合法財報，嚴重影響中福財報編製，或其簽證會計師無法出具無保留意見之查核財報，屢遭證交所處分變更交易方法，甚而停止買賣，對公司及股東權益影響甚鉅。

因此，本次股東會有持股 1% 以上股東提案，為解決福興財報問題、維護股東投資等公共利益，提案處分 29.1%之福興股權，即減持福興持股低於 20%而改採成本法，出售金額暫定不低於 1.7 億。本案獲得多數股東支持通過，有助於公司營運順暢。

展望未來，董事長陳建表示，產業趨勢瞬息萬變，不進則退。在歷經兩年資產整理後，公司將秉持公開透明的原則活化資產，為公司創造穩定收益，也將集思廣益創造轉型契機，讓中福成為獲利 的績優企業，以回饋股東的支持。