儒鴻建印尼新廠 增資12億

成衣大廠儒鴻（1476）昨（19）日公告，將對印尼子公司PT Eclat Textile International進行現金增資4,100萬美元（約新台幣約12.12億元）。據悉，此次增資資金將用於充實營運資金、償還借款，並做為籌建印尼第三座新廠的前期準備，顯示即便對等關稅攪局，儒鴻仍持續強化東南亞產能投資與布局。

儒鴻董事長王樹文先前在股東會表示，目前儒鴻自有產能產線仍維持滿載，且不是提前備貨造成，而是反映真實需求。因此，印尼廠區第三期建廠的具體規劃，希望能排入下一次董事會審議，預估會在8月，預期將布局成衣廠，另還會在當地再找合適的地點買地蓋布廠；未來除印尼外，亦評估其他國家建立協力廠，但除了關稅，還要看勞動力與產業鏈是否健全。

儒鴻今年原本有望挑戰營收新高紀錄，雖然受關稅干擾影響增加變數，但公司表示，今年以來新客戶訂單大幅成長、整體需求強勁，加上主要品牌客戶並未下修訂單預估，整體而言，今年營運仍可望優於去年。並檢討是否調整為小規模、多據點的布局方式。