陽明：Q3業績正向發展 運價估維持合理水準

陽明海運（2609）昨（19）日舉行法說，業務長李明輝表示，第3季歐洲與美國線的旺季到來，加上美中關稅短期影響暫時緩和，第3季正向發展，第4季很難預測。

李明輝表示，美國線供需變動大，運價也跟著變動大，不過，短期內加班船的艙位供給增加已經結束，有助於運價回穩，持續觀察6月下旬加班船的供給概況。不過，第3季步入旺季，運價回檔空間有限，有望維持合理水準。

他指出，考量到船舶航行安全，陽明短期間內不會返回紅海，還在觀察以伊衝突的影響。今年美國線的需求從谷底走出來，紅海繞道及國際碳排法規趨嚴，有助緩解運力。以伊戰爭發生後，現階段尚未看到荷莫茲海峽遭封鎖跡象，推估因為這個因素的加入，預期會隨著以伊戰爭的發展呈現上行。

李明輝進一步分析，受惠中美關稅緊張局勢緩和需求回升，再加上以第3季傳統出貨旺季，市場供需有望朝正向發展，川普關稅措施的豁免期將至，後續政策變化對海運市場影響仍須審慎評估。

他表示，SCFI指數跟陽明的營收走向很接近，最新的指數回升2,200點，運價從第1季急速回升，美國線上周大跌，主要是短期供給增加太多，運價有望高檔整理；美國線反彈後的運價已經比今年第1季高，之後運價變化還要觀察全球協商結果。

陽明的財務情況是有史以來最好的情況，目前每股淨值達到100元，第1季每股純益2.3元，不管是流動比、負債比都是史上最好、最健康的表現。

陽明今年第1季各市場比重，北美占35%、歐洲占40%、亞洲近洋占10%、其他亞洲占15%。陽明目前有100艘船，租入二艘船舶因應聯盟策略布局需求；今年還有新造船的增加，4月董事會已經通過新造櫃，第3季開始交。

第1季營收主要仍是以貨櫃航運業務為主，占整體營收94.5%、物流業務占4.3%、散裝占1.1%，而碼頭事業則占約0.1%；今年第1季貨量較去年同期則減少約2.7%，主要係因第1季北美航班次數減少、紅海航線暫時停航所致。