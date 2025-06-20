大魯閣擬處分兩商場

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

大魯閣（1432）昨（19）日宣布，旗下兩大商場-台中新時代購物中心、與新竹湳雅廣場的經營權即將釋出，經董事會決議授權董事長全權辦理相關洽談與簽約事宜。兩座商場經營權將打包出售，目前已進入盡職調查階段，預計第3季完成談判，最快年底前完成交割。

大魯閣昨日公告擬處分所持有的商場經營權利，董事會決議通過授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。大魯閣指出，此次處分主因公司營運重心逐步轉向海外市場，資金調度需求提高，加上近期獲百貨業者主動洽談購案，因而促成本次交易案進展。待雙方達成合作共識並完成買賣協議簽署後，將依規定公告細節。

大魯閣目前經營中的二座商場為台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場。其中，新時代購物廣場為中型百貨，屬於大魯閣經營的樓地板面積約2.1萬坪，年營業額約23億元，設有200個專櫃，業主為富邦人壽；湳雅廣場則屬於社區型百貨，樓地板面積6,800坪，年營業額約11億元，專櫃數約80個，業主為大潤發（現改為大全聯）。

大魯閣台中商場經營權原為20年，公司於2015年接手，目前尚餘十年經營權，並附帶十年優先續約權；新竹商場經營權原為17年半，於2018年5月開幕，已經營七年半，目前尚餘十年經營權。

董事長 經營權 大魯閣

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