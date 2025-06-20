宏全擴增產能 動作大

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）昨（19）日在台中港自由貿易港區舉行無菌飲料自貿廠第三期廠上梁典禮，董事長鄭雅文宣布，第四期自動倉儲廠將在明年啟動，累計投資金額上看80億元，打造全台最大的飲料代工生產基地。

宏全接單也傳來好消息，包括取得台灣菸酒公司十年米酒PET瓶，包括瓶身、瓶標及瓶蓋整組供應案，將自明年起供應；另外也取得歐洲著名大廠的大陸廣東廠長期駐廠合約，年產能達6億支瓶胚。

宏全也與日本重要策略夥伴展開針對日本及東南亞飲料包材市場的技術合作開發，有望取得日系大型飲料品牌的包材訂單。

宏全斥資19.2億元興建無菌飲料自貿廠，昨日上梁後，預計今年第4季完工，明年第2季商業運轉。新廠共規劃二條無菌飲料產線及二條冷高壓製程產線。

宏全目前承租台中港自由貿易港區1.82萬坪土地，已完成第一期包材廠房、第二期冷鏈倉儲中心；加上第三期無菌飲料廠，累計投資50億元；第四期將建置智慧自動化倉儲設施。

宏全無菌飲料自貿廠涵蓋包材製造、無菌充填生產、冷鏈倉儲及自動倉儲等完整供應鏈，總投資額上看80億元，年營收貢獻約70億元。宏全總經理曹宏宇說，宏全自貿廠將成為集團在台最大的營運據點，也是全台最大的飲料代工生產基地。

除深耕台灣之外，宏全也同步擴張海外產能，包括廣東清新廠、浙江常山廠、浙江滁州廠、印尼KII廠、印尼板底蘭廠、泰國宏信廠、越南VSIP 2A廠等，將自今年第2季起至明年，分階段進入商業量產。