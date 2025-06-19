光洋科白金避險合約失利 已實現及未實現損失合計達上限
上櫃公司光洋科（1785）19日盤後公告，揭露其為避險目的所從事的白金期貨交易，因近期白金價格持續上漲，導致其個別期貨契約的損失已觸及公司內部設定的上限。這些損失包含尚未平倉的未實現損失，以及已結清的已實現損失，兩者合計已逾1,300萬美元（約新台幣4.2億元）。
光洋科表示，損失主要來自兩部分，針對43筆總金額約3,523萬美元的白金期貨契約，這些合約是光洋科為避險生產原料白金價格波動所持有。
由於白金期貨價格持續攀升，導致這些尚未平倉的期貨部位產生了逾1,086萬美元（約新台幣3.5億元）的未實現損失。此未實現損失金額已達到公司設定的個別契約損失上限30%，且這些契約的期間始於2025年3月11日。
此外，另有30筆總金額約874萬美元的白金期貨契約，也因同樣的原因，在已結清平倉後產生了逾279萬美元（約新台幣9,000萬元）的已實現損失。這部分的已實現損失金額也觸及了個別契約損失上限的30%，且這些已實現損失的契約期間則從2025年3月3日開始。
光洋科指出，進行衍生性商品交易的目的是為了避險，其被避險項目為生產原料白金。然而，國際白金價格的強勁漲勢顯然超出了預期，導致原意為降低風險的避險工具，反而產生了較大損失。
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