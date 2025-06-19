虎航開拓新點 展望向上

台灣虎航（6757）昨(19)日舉行股東常會，董事長黃世惠表示，今年第1季再次繳出亮眼成績，2025年有望延續2024年旅遊運輸亮麗表現，對全年營運表現有信心。

黃世惠表示，今年將以積極的股利政策實際回饋股東長期支持，延續去年的好表現，今年第1季的營收與獲利成績維持高檔的表現，台灣虎航也持續開拓新航點，以帶給旅客多元的旅行需求規劃方式，進一步推升營收成長。

台灣虎航2025年第1季營收達46.29億、年增9%，營業利益11.84億，稅後純益9.43億、年增9.5%，每股稅後純益（EPS）達2.05元，毛利率、營業淨利率、及純益率等三率持續優於同業，獲利表現持續保持高標準。

黃世惠分析，2024年，對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億，稅後純益達27.71億，EPS達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

台灣虎航股東會亦完成新一屆董事改選，並經董事會推選由黃世惠續任董事長一職。展望今年旅遊需求續強，經營團隊下半年也將依市場變化審慎因應，並樂觀看待需求穩定成長。

台灣虎航6月底起陸續開航高雄-濟州島、高雄-仙台、桃園-石垣島；另有台中-濟州島、台中-名古屋等航線復航；屆時，台虎將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島及名古屋的國籍航空，隨著航線愈來愈綿密，有助於提升台灣虎航的營收跟獲利。