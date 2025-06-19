聚和屏科廠2028年投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

聚和（6509）昨（19）日舉行股東會，公司指出，看好生物緩衝劑市場前景下，計劃投入35億元所打造的屏東科學園區一期新廠區，預計今年下半年開工，力拚2027年底完工、2028年投產，將可挹注整體營運表現。

聚和指出，為了因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢，以及在重視企業社會責任的使命之下，將積極著手減廢與節能，以符合ESG趨勢的產品製程技術，擬於屏東科學園區擴建新廠，將為公司劃下新里程碑。

聚和去年9月完成現金增資後，計劃投入35億元打造屏東科學園區一期新廠區（佔地約6公頃），預計今年下半年開工，力拚2027年底完工、2028年投產。公司也將引進全新綠色製程技術開發，可以提高製程反應效率、降低能源耗用量。

此外，為了維持穩健獲利成長，聚和今年擬訂各主要品項營運策略，例如在精密化學品方面，規劃調度大發和常熟兩廠生產資源，滿足客戶需求。

在特用化學品方面，積極擴展亞洲、非洲市場，並爭取歐美外銷機會等。

股東會 增資

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