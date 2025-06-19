宏普2025年全年完工量衝百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

宏普（2536）昨（19）日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.5元。游武龍表示，今年完工量達百億元，且在手土地庫存足夠未來四年的推案量，目前採取保守經營策略，維持不購地原則。

宏普昨日股東會改選董事，董事長由游武龍續任，董事為華展投資代表人游武龍、富達投資代表人段偉國，其中新任董事富益投資指派代表人為黃淑琴，獨立董事為李厚康、何明諺、林佳慧、許珮瑢。

針對今年房市概況，游武龍表示，房市自去年9月19日央行第七波管制、國內外政經局勢影響等，房市波動不斷，而房地產是景氣循環產業，進入低基期時，開發商更要調整好體質應對。

游武龍表示，觀察市場仍有剛性需求，但未來會聚焦在具備有產業聚落、生活機能、交通便利性等區域，公司也掌握這三個方向推案，因為擁有這三大優勢的區域，較不會被大環境影響，可在房市低谷時保持穩定成長。

土地布局策略上，游武龍表示，目前在手土地庫存充沛，可供未來四年的推案量，未來主力會持續放在雙北、桃園地區，但公司近年採保守經營策略，已經四年沒有購置土地，惟都更、危老、合建等仍會積極佈局。

推案方面，游武龍表示，今年下半年預計推出桃園「青埔A19案」、新北「三重光復案」案，合計總銷約100億元，預期每年都會維持差不多的推案量。

董事長 股東會 房市

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