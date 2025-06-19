裕日車提升銷量 三管齊下

裕日車（2227）董事長嚴陳莉蓮昨（19）日表示，兩岸汽車市場都受到環境挑戰，裕日車針對Nissan品牌推出全新改款的ALL NEW SENTRA，以及新世代電動休旅車ARIYA；在豪華品牌Infiniti方面，則導入豪華旗艦休旅車QX60，持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質。

裕日車昨日舉行股東會，裕日車總經理鐘文川也在股東會中對股東對 ，未來將從產品、銷售、及財務三管齊下提升銷量。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆日產合併營收231億元、稅後純益近17億元，每股純益5.57元；兩岸汽車市場均受到環境挑戰下，裕日車仍致力於優化營運體制，以確保穩定的獲利。

鐘文川表示，今年將以主力銷售車型推出多款特仕車款（如 KICKS、X-TRAIL、SENTRA） ，吸引消費者目光。

其次，銷售策略，透過異業合作擴大傳播廣度與深度，同時聚焦NIM 駕馭科技與新能源車款深度試駕體驗，以提高消費者對 NISSAN 技術力的認識與信賴感。