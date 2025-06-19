裕日車提升銷量 三管齊下
裕日車（2227）董事長嚴陳莉蓮昨（19）日表示，兩岸汽車市場都受到環境挑戰，裕日車針對Nissan品牌推出全新改款的ALL NEW SENTRA，以及新世代電動休旅車ARIYA；在豪華品牌Infiniti方面，則導入豪華旗艦休旅車QX60，持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質。
裕日車昨日舉行股東會，裕日車總經理鐘文川也在股東會中對股東對 ，未來將從產品、銷售、及財務三管齊下提升銷量。
嚴陳莉蓮表示，去年裕隆日產合併營收231億元、稅後純益近17億元，每股純益5.57元；兩岸汽車市場均受到環境挑戰下，裕日車仍致力於優化營運體制，以確保穩定的獲利。
鐘文川表示，今年將以主力銷售車型推出多款特仕車款（如 KICKS、X-TRAIL、SENTRA） ，吸引消費者目光。
其次，銷售策略，透過異業合作擴大傳播廣度與深度，同時聚焦NIM 駕馭科技與新能源車款深度試駕體驗，以提高消費者對 NISSAN 技術力的認識與信賴感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言