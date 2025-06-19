堤維西美國新廠 提前投產

車燈大廠堤維西（1522）董事長吳國禎昨（19）日表示，美國關稅和匯率對企業造成重大衝擊，堤維西開發第二產業供應鏈，積極擴展OEM的內需業務，避免關稅衝擊，美國底特律新廠原定明年投產，目前已計劃提前至第3季小批量生產，2026年進入量產。

兩大汽車零組件廠東陽、與堤維西都於昨日召開股東會，東陽決議股配發現金股利5.3元；堤維西也通過配發每股3元現金股利。

堤維西今年將持續通過車燈產品的CAPA認證、加快新車燈的開發速度，儘管今年有關稅、匯率等不確定因素，吳國禎表示，今年營運先以維持去年為目標，而美國廠預計第3季小批量生產，預計明年開始貢獻，後年貢獻會較明顯。

東陽總裁吳永祥出，在關稅議題及匯率波動等不確定性因素影響，市場觀望情緒濃厚，客戶下單亦轉趨保守。

關稅、匯率政策等外部環境的變動非公司所能控制，不論外在環境如何變動，東陽有信心建立具優勢的競爭力來應變，持續專注本業發展及客戶需求，加速產品開發及認證，持續整理整頓，汰弱留強，鞏固市場領導地位。

堤維西創辦人吳俊佶表示，5月新台幣兌美元兩天急升，前所未有，避險也來不及。

在川普1.0時代，堤維西即因應關稅和匯率的衝擊，規劃第二產業北美設廠不是這兩年才規劃，早在美國總統川普1.0關稅戰就開始規劃 。

加上烏俄戰爭地緣政治，汽車供應鏈偏屬地主義，客戶不希望把供應鏈拉得太遠，傾向供應鏈縮短，堤維西便在兩年前買下底特律新廠進行規劃。美國底特律廠投資金額約1500萬美元，主要供應OE(原廠委託)，未來OE業務將以美國為核心，設備和機器將隨著客戶端和市場需求彈性調整。

吳俊佶指出，堤維西積極發展第二產業供應鏈，發展新能源車電控系統的照明設計製造，因應客戶需求，堤維西並買下重慶大茂堤維西全數股權，在大陸四座廠生產，客戶包括一汽、上汽、長安福特、小米、蔚來、華為等，鎖定內需不受匯率影響，其中重慶廠將成為百分之百的子公司，第3季後將有效挹注堤維西營收，美國底特律廠同樣屬於第二產業的布局，供應美國三大車廠及電動車廠的需求。