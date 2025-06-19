佳龍2025年下半年拚轉盈

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

佳龍（9955）昨（19）日舉行股東會，董事長吳界欣指出，預計透過加速電子廢棄物去化，力拚今年下半年實現轉盈。除了持續精進貴金屬精煉，更將觸角延伸至高科技所需的高純度金屬材料與綠色環保新材料，展現其在永續發展浪潮中搶占市場先機的決心。

吳界欣指出，公司近年積極投入循環經濟領域，深耕廢棄物回收與再生材料應用。面對科技產品快速迭代及製程廢棄物處理難度增加，佳龍始終秉持「從搖籃到搖籃」的循環再利用理念，持續開發新回收技術。透過導入低耗能、低碳排製程，佳龍致力減少藥劑及水使用，以更環保方式實現永續目標。

他說，公司聚焦多項創新研發計畫，強化市場競爭力。其中，綠色金鹽（GPGC）製程與產品研發為關鍵，旨在利用工業廢棄物回收貴金屬，建立上下游循環再利用模式。

同時，公司投入高純度貴金屬精煉技術，確保黃金純度達5N（99.999%）以上，滿足半導體、光電及5G通訊等高科技產業對高端應用材料需求，顯示技術已達產業前沿。

此外，與策略夥伴合作開發的CLGM新環保功能性綠色材料，將廢PCB玻纖粉、煉鋼廠廢爐渣等轉化為低碳環保再生材料，為電子廢棄物處理提供嶄新方案，應用於綠建材及低碳建築材料，開創多元市場潛力。

佳龍表示，將透過策略調整與優化，實現營運目標。公司計畫深化專案型組織，培育高潛力人才，提升營運效率。同時，將擴大混合五金與廢資訊品回收客群，活化資源，轉化為收益。

佳龍強調，廢水處理部門將從成本中心轉型為利潤中心，以「液態廢資源化、循環再利用系統」為目標，對外提供高效環保回收處理服務，預期顯著提升獲利能力。

儘管受高成本庫存去化及前期轉型開銷影響，佳龍2024年每股虧損1.58元。不過，吳界欣指出，隨著非貴金屬營收比重提升以及新業務逐步導入，特別是電子廢棄物的加速去化與高毛利的貢獻，公司預期2025年營收將有所增長。

環保 廢棄物

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