福懋油6月23日恢復交易 獨董質疑財報正當性

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

福懋油（1225）昨（19）日公告，公司上市有價證券自23日起恢復交易；但公司獨立董事連仁隆日前對於補繳的財報正當性提出質疑，恐危及公司營運。

連仁隆17日表示，首季財報係根據2024年財報編製，惟其對董事長簽章的正當性仍有重大疑慮，無法認同財報的合法性，因此拒絕同意。他也反對公司向中租迪和等兩家民間業者申請1.15億元融資的議案，認為內容資訊不透明，決策程序草率。

連仁隆說明，原訂6月10日召開的董事會將討論向三家民間業者融資2.65億元，卻未提供借款條件、利率、抵押品清單與磋商紀錄等必要資料，還要求授權董事長全權處理。經他要求補件後，公司不僅取消原訂會議，並於6月17日重新召開、調降融資金額與對象，卻仍未充分揭露資料。他批評，短時間內大幅更動金額與對象，顯示決策反覆，資金用途成疑。

財報 董事長

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