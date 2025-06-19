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福懋油23日起恢復交易 獨董仍質疑財報正當性

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
福懋油（1225）19日公告，公司上市有價證券自23日起恢復交易。報系資料照／記者陳宏睿攝影
福懋油（1225）19日公告，公司上市有價證券自23日起恢復交易。報系資料照／記者陳宏睿攝影

福懋油（1225）19日公告，公司上市有價證券自23日起恢復交易，然而公司獨立董事連仁隆日前對於補繳的財報正當性提出質疑，恐危及公司營運。

連仁隆17日表示，首季財報係根據2024年財報編製，惟其對董事長簽章的正當性仍有重大疑慮，無法認同財報的合法性，因此拒絕同意。他也反對公司向中租迪和（2858）等兩家民間業者申請1.15億元融資的議案，認為內容資訊不透明，決策程序草率。

據連仁隆說明，原訂6月10日召開的董事會將討論向三家民間業者融資2.65億元，卻未提供借款條件、利率、抵押品清單與磋商紀錄等必要資料，還要求授權董事長全權處理。經他要求補件後，公司不僅取消原訂會議，並於6月17日重新召開、調降融資金額與對象，卻仍未充分揭露資料。他批評，短時間內大幅更動金額與對象，顯示決策反覆，資金用途成疑。

連仁隆也指出，福懋油過去與銀行往來良好，若現金流穩健，無須向利率偏高的民間業者融資，且此次借款竟以關鍵營運設備作抵押，董事長本人未擔任連帶保證人，轉由資力不足的代理人承擔責任，風險極高。

連仁隆強調，若公司後續無法清償債務，關鍵設備恐遭查封，甚至導致公司喪失營運能力、走向下市。他呼籲其他董事審慎三思，避免重蹈公司過往遭掏空的覆轍。

財報 董事長

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