聯嘉光電減資後調整投控新股發行數 加速組織重整腳步

車用LED模組大廠聯嘉（6288）19日公告，董事會已通過調整與新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」（簡稱聯嘉投控）的已發行股數。此調整是因聯嘉光電近期完成減資，使得投控公司新股發行數需隨之變動。

聯嘉光電先前已決議透過股份轉換成立聯嘉投控，並由聯嘉投控百分之百持有聯嘉光電，轉換基準日暫定為2025年8月15日。轉換後，聯嘉光電將終止上市，並改由聯嘉投控申請股票上市。

由於聯嘉光電減資後，已發行股數從214,845,445股調整為207,845,445股。基於1:1的換股比例，聯嘉投控設立登記時的新股股數也將相應調整為207,845,445股。

聯嘉光電強調，此次組織架構調整旨在因應未來多元化經營與永續發展，期望透過聯嘉投控作為集團平台，更有效推動事業發展，提升整體經營效率與企業價值。公司也重申股東權益不會因此次轉換受影響。