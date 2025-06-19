宏普股東會／今年完工量達百億元 董座：採保守經營、已4年未購地

宏普（2536）19日召開股東會，由董事長游武龍主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.5元。游武龍表示，近年業績大致底定，今年完工量達百億元，且在手土地庫存足夠未來4年的推案量，目前採取保守經營策略，維持不購地原則。

宏普2024年營收24.49億元、年減24%，稅後純益2.04億元、年減11.6%，每股稅後純益0.61元。

宏普今日股東會改選董事，董事長由游武龍續任，董事為華展投資代表人游武龍、富達投資代表人段偉國，其中新任董事富益投資指派代表人為黃淑琴，獨立董事為李厚康、何明諺、林佳慧、許珮瑢。

針對今年房市概況，游武龍會後接受採訪表示，房市自去年9月19日央行第七波管制、國內外政經局勢影響等，房市波動不斷，而房地產是景氣循環產業，進入低基期時，開發商更要調整好體質應對。

游武龍表示，觀察市場仍有剛性需求，但未來會聚焦在具備有產業聚落、生活機能、交通便利性等區域，而公司也掌握這三個方向推案，因為擁有這三大優勢的區域，較不會被大環境影響，可以在房市低谷時仍穩定成長。

土地布局策略上，游武龍表示，目前在手土地庫存充沛，可供未來4年的推案量，未來主力會持續放在雙北、桃園地區，不過公司近年採取保守經營策略，已經4年沒有購置土地，惟都更、危老、合建等仍會積極布局。

推案方面，游武龍表示，今年下半年預計推出桃園「青埔A19案」、新北「三重光復案」案，合計總銷約100億元，預期每年都會維持差不多的推案量。

完工量方面，宏普今年進入完工交屋潮，預計有「宏普時代苑」 、央北「宏普中央公園」二期兩大案可完工交屋，合計總銷約100億元，且均已100%完銷，另手上還有成屋「宏普時尚苑」可銷售入帳。

2026年有「內湖舊宗段商辦大樓」完工，總銷40.8億元，2027年有總銷45億元的「北投陽明案」完工，2028年總銷35億元「時晴苑」完工，2029年則有總銷60億元的「宏普中央公園」三期完工，未來動能無虞。