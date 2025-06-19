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陽明法說會／第3季旺季報到 未來仍須看關稅協商結果

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運19日舉行法說會。報系資料照／記者杜建重攝影
陽明海運19日舉行法說會。報系資料照／記者杜建重攝影

陽明海運（2609）19日舉行法說，業務長李明輝表示，第3季的運價受惠於歐、美線的旺季到來，關稅短期影響小，第3季正向發展，第4季很難預測。

美國關稅的影響遠離，貨櫃需求回到上升的軌道，各家都恢復美國線，美國線供、需變動大，運價也跟著變動大，美國線的運價還是比今年高，之後要看未來全球關稅協商結果。

陽明短期間內不會返回紅海，還在觀察以伊衝突的影響。

李明輝進一步分析，受惠中美關稅緊張局勢緩和需求回升，再加上以第3季傳統出貨旺季，市場供需有望朝正向發展，川普關稅措施的豁免期將至，後續政策變化對海運市場影響仍須審慎評估。

今年美國線的需求從谷底走出來，紅海繞道及國際碳排法規趨嚴，有助緩解運力；SCFI指數跟陽明的營收走向很接近，最新的指數回升2,200點，運價從第1季急速回升，美國線上周跌，主要是短期供給增加太多，運價有望高檔整理。

陽明的每股淨值達到100元，第1季的EPS2.3元，不管是流動比、負債比都是史上新高，財務表現超好。

陽明今年第1季各市場比重，北美占35%、歐洲占40%、亞洲近洋占10%、其他亞洲占15%。陽明目前有100艘船，租入2艘船舶因應聯盟策略布局需求；今年還有新造船的增加，4月董事會已經通過新造櫃，第3季開始交。

第1季營收主要仍是以貨櫃航運業務為主，占整體營收94.5%、物流業務占4.3%、散裝占1.1%，而碼頭事業則占約0.1%；今年第1季貨量較去年同期則減少約2.7%，主要係因第1季北美航班次數減少、紅海航線暫時停航所致。

陽明海運 關稅 美國 營收

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