櫻花股東會／董座：邁入Al元年 將驅動「Home in One」智慧生活

廚衛電領導品牌櫻花（9911）去年每股稅後純益5.94元，股東常會19日通過配發4.7元現金股利，配發率79%；會中並完成董事全面改選，董事會隨後一致推選張永杰續任董事長，將持續帶領公司穩健邁向下一階段成長。

張永杰也宣布，台灣櫻花邁入AI元年，將驅動「Home in One」智慧生活，致力於打造涵蓋產品、服務與通路的一體化居家解決方案。

台灣櫻花已連續17年穩定配息，近九年每股股利皆超過2元，展現長期穩健的股東回饋政策。以今天收盤價元85.6元計算，現金殖利率達5.49%

股東會中亦通過發行限制員工權利新股案，用來延攬與留任高階主管及關鍵人才，以強化經營團隊的穩定性與未來競爭力。

受惠於市場需求與策略布局，台灣櫻花今年前五月合併營收達43.5億元、年增10.1%。第1季稅後純益3.8億元，每股盈餘達1.74元，營收與獲利雙雙創下同期新高，持續展現卓越的營運韌性與市場競爭力。

張永杰表示，去年是台灣櫻花邁入AI的關鍵元年，不僅導入AI技術，更視為品牌發展的核心動力，期望透過「SAKURA AI KITCHEN」的建構，強化品牌在科技領域的領導形象，這不僅展現集團對未來科技趨勢的敏銳洞察，更彰顯將科技融入生活，為消費者創造更高價值產品的決心。

除了深耕智慧廚電領域，台灣櫻花也同步加速新事業體的推進，為品牌開拓更廣闊的成長空間。在淨水產品方面，以差異化策略穩健拓展市場，逐步鞏固品牌專業形象並持續放量。

同時，家居事業聚焦深化與建案客戶的合作模式，持續建構具規模與獲利潛力的營運模式。此外，為了完整櫻花的服務網絡並全面升級消費體驗，也將透過現有通路的擴大與優化，以及現代通路的經營，將優質服務延伸至各個接觸點。

為了奠定未來成長的堅實基礎，台灣櫻花積極強化生產實力。霧峰智造基地第一階段廚櫃新廠預計第3季正式啟用，將大幅提升整體廚房產品的供應能力與交期彈性。後續也將啟動第二階段廚電廠的產線整併與擴建，透過集中生產與供應鏈串接，全面提升整體營運效能。

張永杰強調，台灣櫻花將以「產品創新、通路變革、服務升級」為三大策略主軸，強化品牌力與通路滲透，為中長期成長注入強勁動能。

總經理李惠恂進一步指出，台灣櫻花將「以顧客為核心」的經營理念落實於整體營運規劃，並提出「Home in One」整合策略，致力於打造涵蓋產品、服務與通路的一體化居家解決方案。

李惠恂表示，憑藉齊備的產品線、龐大的會員基礎與高家庭滲透率，台灣櫻花將循三大方向積極推進。首先是產品創新：將採取多品類策略擴充產品組合，運用累積的700萬戶使用數據與核心技術，發展更先進的AI智能廚電，並深度導入「AI KITCHEN」設計概念，整合廚電應用與空間模組，全面強化整體使用體驗與價值。

其次是通路與體驗升級：啟動「櫻花整體廚房擴大布點」與「經銷通路進階優化」的雙軌布局，並導入社區專售店新型態店格，提升高端產品的展示品質與區域密度，以強化顧客黏著度。

第三為服務業務化：以會員為核心，建構更完整數位經營體系。透過智能化SAKURA iCare平台，除了五大永久的定期互動機制，將優化提供消費者全旅程體驗，未來的服務將不再侷限於傳統保養，而是朝向更多貼近家庭生活場景的深度參與。

李惠恂強調，透過這項轉變，台灣櫻花將逐步擴大品牌在家庭中的角色，從單一產品與服務供應者，轉型為「居家生活解決方案的提供者」，建立具永續經營潛力的會員經濟體系。

法人觀察指出，台灣櫻花在AI策略上的推進，已從單純的技術研發，躍升為具市場導向的產品優勢與服務利器，並清晰勾勒出以顧客為核心、建構永續會員經濟的藍圖。

這些前瞻性布局，不僅明確展現台灣櫻花身為產業龍頭的領先地位與創新決心，更將為長期發展注入強勁的成長動能，預期將顯著強化其在市場中的競爭優勢。法人普遍看好中長期營運動能可期，預期未來營收與獲利可望在穩健基礎上持續創高。