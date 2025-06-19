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台揚股東會後強攻漲停 衛星新案助攻營運翻轉成焦點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台揚董事長謝其嘉（右）。記者黃晶琳／攝影
台揚董事長謝其嘉（右）。記者黃晶琳／攝影

台揚（2314）股東會改選落幕，由謝其嘉出任新任董事長，他在股東會中強調「轉虧為盈是重大營運目標」，並揭露將積極引進泛鴻海集團與網通廠策略投資人，強化資本結構、舒緩財務壓力。消息激勵台揚19日開盤30分鐘內迅速亮燈漲停，成功站回5日線。

謝其嘉指出，台揚因第二大衛星客戶發射任務失利，導致天線未能順利展開，進而影響地面站產品出貨，累計逾萬套設備卡關無法出貨；此外，公司同步投入O-RAN新技術研發，雖為未來布局，但短期內也拉高營運成本，形成雙重壓力。不過，客戶新衛星預計下半年發射，且未來將連發兩顆衛星，台揚作為地面站獨家供應商，對營收回升充滿信心，期盼營運能自谷底反轉。

除營運轉機外，台揚股東結構變動亦備受矚目。本次股東會後，市場矚目的「凱基松山哥」持股約3.63%，成為第二大股東，僅次於持股約8%的第一大股東建漢（3062）。

回顧3月，台揚曾因列入全額交割股而連續八天跌停，市場信心幾近潰散；未料3月27日劇情大逆轉，盤中從第九根跌停強勢翻紅，終場攻上漲停，單日委買單一度突破1.5萬張，震撼市場。根據當時券商進出資料，「凱基松山」分公司大舉買超8,621張，占日成交量逾五成，被市場直指為「松山哥」逆轉行情的關鍵推手，也奠定其大股東地位。

台揚面對產業與財務雙重壓力，積極調整策略並引入新投資人，未來營運表現及新衛星計畫進展，將是市場關注焦點。

董事長 股東會 漲停 壓力

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