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貨櫃三雄除息秀 長榮首發告捷！戰火陰影下航向填息路

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
長榮海運示意圖。（聯合報系資料庫）
長榮海運示意圖。（聯合報系資料庫）

中東局勢因以色列與伊朗衝突升級，伊朗軍方宣布發動第12波行動，對以色列發射超重型導彈，導致台股19日重挫逾300點，一度跌破22,000點大關。然而，長榮海運（2603）除息首日展現強勢抗跌，量價雙雙進入台股前十，穩步推進填息行情。

長榮2024年EPS達64.87元，創歷史次高，配息32.5元，19日除息首日參考價214元，早盤開高至214.5元，一度衝上217.5元，盤中雖受大盤壓力影響，仍穩守高檔，展現填息動能。萬海航運（2615）2024年EPS 16.89元，配息3.5元，將於6月24日除息、7月23日入帳；陽明海運（2609）2024年EPS 18.38元，配息7.5元，7月9日除息、8月1日入帳。長榮領航下，萬海、陽明的除息行情同樣備受期待。

另一方面，地緣政治風險急遽升高。荷莫茲海峽航運風險飆升，部分船公司已開始改道避走敏感水域，導致船期延誤、燃料與保險成本同步升高。法人分析，雖對營運成本構成壓力，但運價有望因此持續走高，供應鏈可能再現緊繃，有利提升貨櫃航商獲利表現，進一步支撐填息行情與股價續航力。

在地緣風險推動下，貨櫃三雄除息行情表現亮眼，長榮穩步填息，萬海、陽明後市可期。未來運價與地緣局勢發展，將持續牽動航運族群表現。

除息 長榮海運

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