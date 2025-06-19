平和今年獲利挑戰新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

環保服務廠商平和環保（6771）昨（18）日舉行法說會，總經理黃弘傑指出，今年營運展望維持審慎樂觀，受惠第1季毛利已回升至五成以上、獲利顯著提升的良好表現，法人預期，全年營收與獲利持續雙位數成長，挑戰新高。

黃弘傑強調，平和環保的核心優勢在於24小時處理多種高濃度原廢水，這項業界罕見的服務模式大幅降低客戶成本，建立客戶高黏著度。目前客戶數已達近百家，產能利用率仍有六至七成，顯示具備承接更多業務的充足潛力。

在循環經濟方面，平和環保積極布局。自有專利技術的廢鹽酸再利用已穩定貢獻營收。子公司平和材料開發的高氨氮廢水回收再生氯化銨技術開始試產，預計下半年逐步推廣給客戶，為公司營運添新柴火。

環保 營收 法說會

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