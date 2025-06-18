鈺齊法說會／產銷維持正常運作 擴廠計畫進度不變

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）18日召開法說，鈺齊表示，面對美國關稅政策與新台幣匯率升值等不確定因素，公司目前產銷維持正常運作，擴廠計畫的進度不變，而關稅與匯率的影響有限，中長期來看依舊抱持正向看法。

鈺齊指出，新台幣匯率升值，會直接影響新台幣營收表現，業外評價比較大，但對毛利獲利影響數，可說是微乎其微。目前，鈺齊收款99%為美元，但付款美元約67%、人民幣約25%、越南盾7%，新台幣大約只有1%。

至於擴廠計畫，越南鈺騰廠、印尼齊樺廠建廠進度均持續趕工中，兩座新廠都訂今年第3季起陸續試作投產，明年正式放量。鈺齊強調，將以務實打造生產基地多元化，在同步搭配深耕舊客戶以及積極開發新客戶下，期能再度迎接下一波成長契機。

鈺齊指出，在六家上市櫃製鞋企業中，鈺齊成立時間最短，營運規模最小，但品牌家數最多，其中以戶外功能鞋為主，運動休閒次之；另在營業淨利率方面，鈺齊從2019至2023年連續五年，是六家製鞋企業中最高。

鈺齊5月合併營收19.88億元，月增33.3%、年增35.1%，不僅創歷年同期新高紀錄，更寫下自2023年1月以來，近29個月的新高，營運成長動能強勁。

鈺齊指出，隨著2024年下半年以來持續積極布局投入，集團營運產銷規模已見明顯增長，今年前五月合併營收達71.47億元、年增37.3%，為歷史同期次高，顯示已脫離近幾個月來高庫存，導致品牌客戶訂單觀望的陰霾。

鈺齊說，目前產銷鞋款為2025年秋冬季款，確認訂單能見度已跨至2025年第4季初，因此，短期宏觀經濟雖仍充滿諸多不確定性，但基於運動休閒產業正向的中長期發展態勢，集團經營策略主軸仍維持不變。