鈺齊擴廠計畫進度不變

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（18）日召開法說，鈺齊表示，面對美國關稅政策與新台幣匯率升值等不確定因素，公司目前產銷維持正常運作，擴廠計畫的進度不變，而關稅與匯率的影響有限，看法正向。

鈺齊指出，新台幣匯率升值，會直接影響新台幣營收表現，業外評價比較大，但對毛利獲利影響數，可說是微乎其微。目前，鈺齊收款99%為美元，但付款美元約67%、人民幣約25%、越南盾7%，新台幣大約只有1%。

至於擴廠計畫，越南鈺騰廠、印尼齊樺廠建廠進度均持續趕工中，兩座新廠都訂今年第3季起陸續試作投產，明年正式放量。鈺齊強調，將以務實打造生產基地多元化，在同步搭配深耕舊客戶以及積極開發新客戶下，期能再度迎接下一波成長契機。

鈺齊指出，在六家上市櫃製鞋企業中，鈺齊成立時間最短，營運規模最小，但品牌家數最多，其中以戶外功能鞋為主，運動休閒次之；另在營業淨利率方面，鈺齊從2019至2023年連續五年，是六家製鞋企業中最高。

鈺齊 新台幣 台幣匯率

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