線纜雙雄 接單報佳音

線纜大廠宏泰（1612）、華榮昨（18）日召開股東會，兩家大廠均表示，電力線纜市場需求續強，持續擴大接單。宏泰指出，已拿下美國矽谷大廠台灣資料中心、台積電等電線電纜訂單，未來將繼續爭取擴大單量。

華榮表示，除了配合台電強化電網韌性，接擭345KV特高壓輸電線纜訂單外，亦配合政府離岸風力發電計畫，取得台電161KV超高壓輸配線纜及器材工程。

宏泰昨日會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利2.1元。華榮會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1元。

宏泰指出，看好公共工程、台電強韌電網計畫等帶動需求，未來將繼續深耕電纜本業，且拓展中南部直銷通路及專業客戶之占有率，並提高國內市占率及高利潤之產品銷售。

宏泰指出，隨政府核電廠逐步除役之政策，國內火力發電廠機組汰舊換新，並擴增發電機組，帶動特高壓電纜、橡膠電纜等需求量。

展望今年，宏泰指出，目前在手訂單逾50億元，且在民間重電工程、特高壓電纜市占率衝高，在該領域占有一席之地，其中，科技廠建廠、物流建廠等包括美國矽谷大廠台灣資料中心、台積電，另外還為群創、友達、日本科技廠、統一企業物流中心、中鋼等提供電線電纜。

華榮表示，公司已開發345KV特高壓輸電線纜及器材接續材料認證，台電強韌電網計畫包括現有電網設施升級改造，引入智慧化、自動化技術來優化電網運行，將積極爭取商機。華榮指出，隨著智慧電網、數位化監控系統等新技術的發展，電線電纜產業正不斷加強技術創新和產品研發力度，提升產品效能和品質。