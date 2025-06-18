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燁輝今年不配股利 面對出口衝擊採取拓展多元市場避險

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
燁輝總經理張振武表示，鋼市短期雖然觀望氣氛濃厚，然而剛性需求仍在，「危機解除，商機就來」，仍要樂觀以待。記者王昭月／攝影
燁輝總經理張振武表示，鋼市短期雖然觀望氣氛濃厚，然而剛性需求仍在，「危機解除，商機就來」，仍要樂觀以待。記者王昭月／攝影

去年營業虧損加上國際情勢不穩，燁輝鋼鐵今天在股東會中通過不分派股利。不過總經理張振武表示，鋼市短期雖然觀望氣氛濃厚，然而剛性需求仍在，「危機解除，商機就來」，仍要樂觀以待。

單軋廠燁輝鋼鐵去年營收739億元，營業利益達3.4億元，但受轉投資燁聯拖累，稅後虧損15.96億元，股東會今年承認財報，決議不配發股利。董事會同時改選，由林義守、梁平勇、黃景聰、李崇偉、楊德源、黃舜容當選新任董事。

近來國際情勢震盪、台幣升值，出口導向產業大受衝擊，但燁輝鋼鐵總經理張振武指出，燁輝外銷約占營收7成，美國市場占約3成，在川普2.0政策下，美鋼鋁關稅翻倍至50%，衝擊出口市場。6月初起，客戶多持觀望，為減低對美國市場的依賴，燁輝拓展138國銷售市場，也發展高附加價值產品，盼能提升接單彈性。

他不諱言，面對匯率與關稅雙重壓力，燁輝透過美元資產調整，分散風險。也避免過量接單，以保持應變能力。且燁輝不僅賣產品，更賣服務，這近年即透過新產線提升鋼材表面品質，供應伺服器、家電等高階產品。內銷市場也鎖定半導體廠建廠需求，打進高值產業供應鏈。今年營運策略，聚焦利基型產品、高值應用與低碳鋼鐵。

面對近期匯率升值問題，燁輝助理副總田文中表示，受匯率影響不是只有鋼鐵業，所有出口產業都受影響，但燁輝會進行匯率避險。張振武則對上游中鋼喊話，客戶要有好的價格才有底氣。

燁輝鋼鐵今天在股東會中通過不分派股利，並改選新任董事，分別為林義守、梁平勇、黃景聰、李崇偉、楊德源、黃舜容。記者王昭月／翻攝
燁輝鋼鐵今天在股東會中通過不分派股利，並改選新任董事，分別為林義守、梁平勇、黃景聰、李崇偉、楊德源、黃舜容。記者王昭月／翻攝

鋼鐵 燁輝 匯率

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