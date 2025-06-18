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台揚通過減資57%彌補虧損 最大股東仍是建漢持股8%

中央社／ 台北18日電

網通廠台揚科技今天舉行股東會，通過減資彌補虧損，減資新台幣14億5901萬8980元，銷除股份1億4590萬1898股，減資比例57.891073%；台揚指出，減資後實收資本額為10億6126萬4220元，發行股份總數1億612萬6422股。

建漢在台揚的董事席次，因持有台揚股權比例低於選任時的1/2，今年1月時自動解任；依台揚公開說明書顯示，截至2025年4月20日的前10大股東，建漢持有台揚股權8%，仍為第1大股東，第2大股東為廖學邦（投資名人凱基松山哥），持股約3.63%，第3大股東才是台揚董事長謝其嘉，持股0.98%。

台揚最大股東雖仍是鴻海集團的建漢，但建漢表示，已不擔任台揚董事，且持股僅8%，未過問台揚的事。

台揚自2020年至2024年呈現連續虧損，累積虧損達新台幣23億元，超過股本1/2；2024年稅後淨損擴大至11.46億元，每股虧損4.55元，創下史上最大虧損表現。

台揚在5月7日召開重訊記者會，董事長謝其嘉宣布，決議辦理減資彌補虧損，去年底待彌補虧損27.69億元，將減資57.89%；減資案已在今天提請股東會決議通過。

股東會 減資

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