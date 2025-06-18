中鋼股東大會明召開 環團氣候績效報告曝減碳績效不足

中鋼公司將於明天舉辦股東大會，台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）今天發布「2025 中鋼氣候績效評估報告」。報告指出，雖然中鋼在資訊揭露與碳管理制度方面有所進展，然而在核心減碳技術的佈局、資本支出規畫及氣候目標設定方面，仍未達到與「巴黎協定」1.5°C氣候目標一致的水準，整體轉型進度顯示出重大隱憂。

TCAN指出，雖然中鋼已提出2030年要減少碳排25%、2050年達成淨零排放等承諾，但檢視中鋼年報及股東會說明書，卻發現這樣的目標對照中鋼的實際作為有明顯落差。 在今年1月國家氣候變遷委員會上，中鋼的大股東經濟部，於製造部門減碳行動中提出中鋼的轉型計畫，表示中鋼高爐將在原料中添加還原鐵粒、球結礦以及熱壓鐵塊（HBI）等低碳原料，並預期這樣的做法能讓中期減碳目標從25%提高到28.4%，新增56萬噸的減碳成效。

然而在今年股東會手冊與年報當中，中鋼僅說明已完成「低碳鐵源球結礦的添加測試」、得出「每噸HBI可減1.5噸CO2e，燃料降減率最高達12.4%」的測試結果，去年沒有更多研發進展，未來一年也沒有其他直接還原煉鋼技術的計畫。

更值得注意的是，中龍正進行一號高爐大修，並完成「一二階煉焦爐更新」第一階段，這些手段雖然可以每年減少揮發性有機物排放及單位能耗焦炭，進而減少二氧化碳排放，但實際減碳效益相較高爐的整體碳排放，佔比只有0.6%。

TCAN進一步指出，大修和更新計畫都可能引發碳鎖定的風險，即一般高爐使用年限為15年左右，煉焦爐使用年限甚至達20年，中龍此刻更新、大修高爐和煉焦爐，意味著到2040年甚至2050年，中鋼仍將持續仰賴高爐生產體系，這將嚴重衝擊中鋼、甚至國家的減碳目標。

TCAN表示，本報告援引轉型路徑倡議（TPI）與氣候行動100+（Climate Action 100+）兩大國際氣候倡議組織的最新評估結果。雖然中鋼在碳管理品質方面達到最高等級 Level 5，但在碳績效方面，不僅2022年產品碳密集度在亞洲同業當中仍舊偏高，根據TPI的情境分析，其短期目標2027年與中期2035年目標也與1.5°C目標有一定的落差，甚至與低於2°C和國家承諾情境也都相距甚遠。

此外，氣候行動100+的評估指出，中鋼低碳轉型計畫的資料透明度不足，在碳密集型資產的淘汰規畫、未來的低碳投資計畫上未有具體承諾，本次氣候行動100+指出中鋼在公正轉型的評比結果仍為完全不符合揭露標準，未就減碳措施對員工的影響提出評估與因應作為。經濟部應以我國「氣候變遷因應法」法定主管機關的角色，確保中鋼集團的資本配置與技術規畫符合台灣淨零政策方向。