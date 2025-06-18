威致股東會／強調面對景氣低迷 提升產品附加價值

威致（2028）18日股東會，強調面對國內外總體經濟環境與碳排政策多變，將持續強化高附加價值產品布局，提升製程效率並推進節能減碳，作為永續經營核心策略。

威致指出，年度經營方針明確聚焦五大方向；包括強化國內鋼筋市場直接客戶滲透率、提升棒鋼及盤元高值化產品市率、製程優化與設備升級、推動節能設施導入以及取得國際綠色鋼品認證。

在營運目標方面，威致預估今年將銷售鋼筋內銷40萬公噸、外銷5萬公噸，另銷售棒鋼與盤元合計達10萬公噸，將依照市場變化靈活調整產品組合，藉此提升產能與降低成本，進一步增強營運獲利。

威致表示，中國大陸鋼鐵產能過剩與低價競爭仍是營運壓力來源。此外，美國新政府貿易政策變化及俄烏戰爭若實質停火，將可能帶動歐洲重建需求，為鋼鐵業帶來動能。

國內方面，隨著AI應用、低碳轉型與自動化設備需求成長，加上政府持續推動公共建設與外資加碼投資，可望帶動鋼筋、型鋼等建材需求回溫。不過，歐盟CBAM機制、生產成本增加、國內電價上漲及碳費開徵等政策性因素，將對鋼鐵業經營環境構成挑戰，需審慎應對。

在技術研發與製程改善方面，威致持續導入創新作法，包括改善特殊鋼裂紋、調整吹氧技術、導入自動氣送料、提高盛鋼桶壽命、優化燃燒控制與節氣設定，以及改善軋延流程與冷卻系統，皆已見成效。煉鋼廠已全面換裝天然氣燃燒器，加熱爐亦透過調整鼓風與溫度系統達到節能目的。

威致表示，面對全球碳中和浪潮與鋼市快速變化，未來將以「提升附加價值、降低碳排強度、強化製程穩定」為主軸，致力實現穩健經營與永續發展的雙軌目標。