燁輝股東會／總經理張振武：積極參與半導體聚落建廠鋼材供應

燁輝（2023）18日股東會，因年度稅後虧損，決議不發放股利。總經理張振武表示，受美國關稅政策與新台幣快速升值衝擊，導致營運壓力升高，燁輝積極參與國內半導體聚落建廠的鋼材供應，有效提升產銷實力。

張振武指出，燁輝目前外銷比重達七成，其中美國市場占三成，為營運重要支柱之一。目前美國針對進口鋼品關稅調升至50%，加上新台幣快速升值，不僅造成出口訂單遞延，也使原先具利潤的產品轉為小幅獲利或虧損。據公司估算，匯率每波動1%，對營收即造成約1,000萬元新台幣的影響。

「目前市場觀望氣氛濃厚，部分客戶仍在消化庫存，下單力道趨緩，」張振武坦言。不過他也指出，美國中長期產能不足問題仍在，剛性需求尚存，燁輝將持續與客戶溝通，針對高單價產品如伺服器結構件、家電零件、太陽能支架等，採分攤關稅方式維持訂單穩定。

為強化產品競爭力，燁輝積極發展高附加價值產品與高利基市場，提升整體營運韌性。

張振武說，導入「N+1」接單模式，即每月僅接下一個月訂單，精準調控產銷節奏，避免囤貨風險擴大。同時持續投入高端產品研發，包括加鎂鋼材、高耐蝕、高耐候材料，並應用於3C產品、家電與建築用材。

在內需市場部分，燁輝也加快轉型腳步，積極參與半導體聚落建廠工程，提供樓承板與外牆建材，並以準確交期與穩定品質取得市場信任。此外，公司也正與多家建材與車體製造業者合作，開發可取代進口的高端材料，目標逐步搶回部分日韓產品市佔率。

張振武強調，燁輝不僅關注產品效能，也響應全球低碳潮流，研發綠色鋼鐵產品，積極拓展歐美對碳排有嚴格規範的市場。他表示：「未來只要關稅問題塵埃落定，加上匯率趨於穩定，鋼鐵產業將有機會回歸正常軌道。」

值得一提的是，燁輝大陸常熟廠表現穩定。張振武透露，燁輝中國近月每月出貨已從第1季的13萬公噸提升至14至15萬公噸，內銷為主的模式避開關稅與匯率影響，今年都有獲利，是穩定的力量。

展望後市，張振武坦言，若美國關稅政策不明、匯率持續波動，加上俄烏戰爭仍未平息，整體營運壓力仍大，第2季預期仍難轉盈，公司將善用此階段進行設備維修、人員訓練與製程優化，為下半年市場可能回溫預作準備。