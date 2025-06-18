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智伸科股東會／通過現金股利4.2元 對整體營運年增率正成長深具信心

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智伸科（4551）18日舉辦股東常會，董事長林正盛主持，通過2024年擬配發每股現金股利4.2元，現金配發率50.66%；展望今年，對整體營運持年增率正成長看法。

智伸科指出，去年合併營收76.91億元，稅後純益9.55億元，每股純益8.29元，分別年增7.99%、85.29%、85.46%；2024年資產報酬率、股東權益報酬率分別為7.45%、11.39%，較2023年分別增加3.23個百分點、5個百分點。

展望今年，智伸科表示，對整體營運年增率正成長深具信心，以目前在手訂單觀察，汽車事業部產品結構已加速轉型，出貨主力已由傳統車款轉向電動車、氫能源車及油電混合車等新能源車型的關鍵零組件，包括空氣懸吊系統、One-box煞車系統等技術門檻高的模組，展現轉型成果。

醫療事業部逐步迎來明顯復甦，現有客戶拉貨動能逐步回溫，先前因原料短缺而延遲出貨的訂單亦陸續恢復，此外，針對AI手術機器人、智慧醫療機械手臂所需之精密零組件，也預計自今年下半年起正式出貨，挹注營運新動能。

智伸科指出，在AI技術布局，除了電子事業部隨著客戶在AI儲存硬碟系統保持良好的拉貨力道外，在半導體事業部方面則是持續拓展高階應用市場，已成功打入國際半導體設備大廠的先進製程設備關鍵零組件供應鏈，並已自今年起陸續進入試量產階段。

智伸科表示，近期在AI伺服器領域成功完成技術突破，開發並量產相關的關鍵零組件，打入全球AI晶片龍頭生態圈，自今年第2季起陸續出貨，有助拉高今年非汽車事業部的營收比重。

智伸科 AI

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