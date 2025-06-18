智伸科股東會／2025年是公司重要的蛻變年 將持續掌握 AI 浪潮

智伸科（4551）18日股東會，由董事長林正盛主持，會中承認2024年度營業報告書、財務報表案以及通過各項討論事項，並承認通過2024年盈餘分配案，每股現金股利4.2元，現金配發率50.66％，現金殖利率約3.57％（18日收盤價格117.5元計算），智伸科盈餘分配已連續11年採現金股利政策為主。

智伸科指出，儘管2024年整體營運因受到全球通貨膨脹的壓力與製造業庫存調整的挑戰，公司仍憑藉多元產業深化布局，助力整體營運穩健成長，全年合併營收達76.91億元，稅後淨利達9.55億元，稅後每股盈餘8.29元，分別年增7.99%、85.29%、85.46％，也創造2024年資產報酬率、股東權益報酬率分別為7.45％、11.39％，較2023年分別增加3.23個百分點、5個百分點。

智伸科指出，2025年將是公司重要的蛻變年，在多元事業體布局發展策略下，已為企業長遠營運奠定堅實基礎。以目前公司在手訂單觀察，旗下汽車事業部：其產品結構已加速轉型，出貨主力已由傳統車款轉向電動車、氫能源車及油電混合車等新能源車型的關鍵零組件，包括空氣懸吊系統、One-box煞車系統等技術門檻高的模組，展現轉型成果。同時，醫療事業部：逐步迎來明顯復甦，現有客戶拉貨動能逐步回溫，先前因原料短缺而延遲出貨的訂單亦陸續恢復，此外，針對AI手術機器人、智慧醫療機械手臂所需之精密零組件，也預計將自2025年下半年起正式出貨，為營運挹注新動能。

智伸科在AI科技技術布局，除了電子事業部隨著客戶在AI儲存硬碟系統保持良好的拉貨力道外，在半導體事業部方面：一方面，智伸科持續拓展高階應用市場，已成功打入國際半導體設備大廠的先進製程設備關鍵零組件供應鏈，並已自2025年起陸續進入試量產階段，為公司長期營運開啟全新成長曲線，另一方面，近期更喜於AI伺服器領域成功完成技術突破，開發並量產相關之關鍵零組件，打入全球AI晶片龍頭生態圈，並於今年第二季起陸續出貨，為2025年營運寫下嶄新篇章，不僅展現智伸科多年來深厚的精密加工經驗與品質實力，成功實現由台廠製造、並接軌國際AI供應鏈的重大里程碑，並以期在多元產業布局的落實下，助力今年來自非汽車事業部的營收比重持續拉高，對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科強調，面對全球政經變局與產業循環轉折，公司將持續掌握AI浪潮、智慧醫療與電動車關鍵零組件發展機會，創造公司保持良好的訂單能見度、配合客戶生產配置與市場彈性調整，穩健控管資本支出，積極投入智慧製造、生產良率與產品結構組合優化與研發升級，強化營運抗壓韌性，同時深化與歐美高階市場客戶的緊密合作關係，穩步邁向成為「世界級的精密機械代工領導廠」。