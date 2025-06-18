快訊

立委鄭正鈐遭告發貪汙！疑替廠商喬事情 反要求供養助理薪資

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

麗嬰房活化中國資產 股價連2天飆漲停

中央社／ 台北18日電

老字號童裝品牌麗嬰房宣布，為活化中國資產，規劃出售上海麗嬰房公司股權，交易價格折合新台幣15.15億元至17.2億元，麗嬰房連2天股價報喜，今天開盤續攻漲停板鎖住。

老字號童裝品牌麗嬰房日前宣布，為活化中國資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億至4.2億元，折合新台幣15.15億元至17.2億元之間。

上海麗嬰房主要營運項目為位於上海閔行區的辦公大樓，此為麗嬰房在中國的總部。麗嬰房目前已與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售合作備忘錄（MOU）。

受惠資產活化效益挹注，麗嬰房連2天股價報喜，今天開盤續攻漲停板鎖住，漲停價位和市價有約1800張買單排隊。

麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，截至2024年底，兩岸直營實體通路數為331個，其中台灣185個、中國146個，整體通路數較2023年底減少73個；其中台灣新增1個據點，中國則減少74個；麗嬰房在中國的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。

麗嬰房 上海

延伸閱讀

陸家嘴論壇開幕 陸央行宣布8項金融改革開放政策

上海環球金融中心頂端「冒煙」網友笑稱變「加濕器」 真相曝光

館長曬上海戰利品「8瓶酒30包菸」：只是十分之一！ 超過免稅額恐觸法

上海最高檔路段租金腰斬、飛英機票僅1萬…不尋常！謝金河：大陸通縮正加劇

相關新聞

三洋電 推高毛利家電

三洋電（1614）昨（17）日召開股東會，公司預期今年營收將成長，主要受惠於貨物稅減徵政策可望延長以及建商合作案。近期因...

欣陸三大事業 今年穩定成長

欣陸投控（3703）昨（17）日召開股東常會，由董事長殷琪主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.05元...

中碳三大關鍵應用 報捷

中碳（1723）昨（17）日股東會，通過配發每股現金股利4.5元，年報揭露目前在負極材料、先進碳材、石墨純化技術等多個關...

漢翔拿下川崎重工大單

漢翔（2634）巴黎航展昨（17）日接單傳喜訊，與川崎重工簽訂發動機零組件長約，這份合約是三年期的長約，川崎重工向漢翔採...

東鋼出貨穩定 營運加分

東和鋼鐵（2006）昨（17）日法說會，其二大核心產品鋼筋與H型鋼的市場結構不同，國內鋼筋可以100%自給自足，但台灣自...

亞航拓版圖 洽談新客戶

亞航（2630）昨（17）日舉行股東會，該公司指出，今年新客戶洽談中的有聯合、MJET及Firefly，以及馬印增加高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。