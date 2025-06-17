威宏股東會／通過配發6.5元股息 洪維謙接任董事長完成二代接班

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）股東常會17日通過配發6.5元現金股利，創歷年配息新高紀錄，會中並全面改選董事，創辦人洪永裕的長子、擔任營運長的洪維謙，正式升任董事長，完成二代接班。

受惠巴黎奧運帶動全球運動及跨境旅遊消費熱度，威宏去年合併營收達83.37億元、年增5.2%，稅後純益7.44億元、年增20.6%，每股稅後純益達11.12元，連續三年賺逾一個資本額。

洪維謙過去曾任職於北美知名藥廠，返國前在美國武田製藥擔任資深工程師與經理，擁有約翰霍普金斯大學化學與生物分子工程博士，並且在耶魯大學進行博士後基因工程研究，今年6月更取得芝加哥大學Booth商學院MBA學位。

洪維謙去年擔任威宏營運長，帶領台灣大專院校共同研發AI演算法，結合ERP/MES設計自動排線程式，成功加快產線移轉的適應期，並利用數位工具優化生產流程及推動製造升級，為公司長遠營運增添正面效益。

面對未來全球貿易與政治經濟局勢的高度不確定性，威宏表示，將借重洪維謙的國際化視野，審慎評估並彈性因應。

為配合各大國際知名品牌客戶推動產能移轉政策，威宏持續擴大東南亞等國生產基地規模，今年起更受美國擴大加徵關稅政策影響，輕奢精品及運動等品牌客戶提速轉移原本在中國大陸生產的訂單至東南亞地區。

威宏在泰國、越南、柬埔寨均設有生產據點，其轉單效益使柬埔寨宏盛廠、越南德御廠稼動率已達滿載，公司正積極評估承租新廠房需求，視轉單情況逐步擴增生產規模。

其中又以柬埔寨為集團最大生產、吞吐轉運調度中心，旗下主要生產運動器材、手套、護具等周邊配件子公司威保柬埔寨木牌廠已正式通過Nike驗廠，近期正加速調整原物料庫存與訓練新廠產能，最快第3季起放量出貨。