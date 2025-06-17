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福懋油繳交第1季財報有望恢復交易 獨董連仁隆持反對立場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
圖為位在台中大肚的福懋油廠。（本報系資料庫）
圖為位在台中大肚的福懋油廠。（本報系資料庫）

福懋油（1225）日前繳交2024年第1季財報，有望恢復交易，不過獨董連仁隆對現金流有意見。連仁隆17日對董事長的合法性與財務操作提出質疑，除已向商業法院提起訴訟，聲請確認董事長委任關係不存在，也對公司近期提出的融資計畫與財報表達反對立場。

連仁隆表示，首季財報係根據2023年財報編製，惟其對董事長簽章的正當性仍有重大疑慮，無法認同財報的合法性，因此拒絕同意。他也反對公司向中租迪和（2858）等兩家民間業者申請1.15億元融資的議案，認為內容資訊不透明，決策程序草率。

據連仁隆說明，原訂6月10日召開的董事會將討論向三家民間業者融資2.65億元，卻未提供借款條件、利率、抵押品清單與磋商紀錄等必要資料，還要求授權董事長全權處理。經他要求補件後，公司不僅取消原訂會議，並於6月17日重新召開、調降融資金額與對象，卻仍未充分揭露資料。他批評，短時間內大幅更動金額與對象，顯示決策反覆，資金用途成疑。

連仁隆也指出，福懋油過去與銀行往來良好，若現金流穩健，無須向利率偏高的民間業者融資，且此次借款竟以關鍵營運設備作抵押，董事長本人未擔任連帶保證人，轉由資力不足的代理人承擔責任，風險極高。

此外，他質疑公司是否具備還款能力，至今未見正式契約草案，也未清楚揭示董事與獨董對借款條件的審查情況。他認為，作為獨董竟被排除在審查之外，卻仍被要求背書此案，極不合理。

連仁隆強調，若公司後續無法清償債務，關鍵設備恐遭查封，甚至導致公司喪失營運能力、走向下市。他呼籲其他董事審慎三思，避免重蹈公司過往遭掏空的覆轍。儘管福懋油完成財報繳交程序，有機會恢復交易，但公司內部治理與財務穩定性仍有待觀察。

財報 董事長

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