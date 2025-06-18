三洋電 推高毛利家電

三洋電（1614）昨（17）日召開股東會，公司預期今年營收將成長，主要受惠於貨物稅減徵政策可望延長以及建商合作案。近期因新台幣升值，毛利表現佳，冷氣與洗衣機產品都有雙位數年成長動能。

三洋電表示，已精準掌握「小小宅」市場趨勢，積極推出小型化、靜音化等高毛利家電新品，成功擴展市場版圖。

三洋電指出，儘管整體經濟面臨通膨壓力與部分高階品牌家電銷售衰退的挑戰，但公司透過精準的市場策略，展現逆勢成長韌性。

三洋電強調，洗衣機與冰箱產品線市場需求強勁。特別是冷氣產品，不僅打破僅夏季銷售旺季的慣例，冬季也因暖氣功能創下不錯銷量，成長幅度顯著。三洋電深耕通路，經銷商占比超過70%，輔以量販及網路銷售管道。

面對房市「小小宅」趨勢，三洋電提早三年布局，開發符合小尺寸空間需求的家電產品，如靜音洗衣機、窗型冷氣及小尺寸冰箱，這些產品符合市場剛性需求，也因其小型化與靜音化特色，帶來更高的毛利貢獻。

三洋電表示，隨著貨物稅減徵政策有望延長，以及6、7月冷氣銷售旺季，對下半年營收表現審慎樂觀。新台幣升值預期也將為毛利帶來正面效益。

三洋電指出，採「自製自產、服務一條龍」營運模式，製造成本與供應鏈管理有彈性，有效掌握市場主動權。此外，配合建商交屋期贈送家電的合作模式，也帶來穩定的訂單來源，降低房市波動的衝擊。

外界關注三洋泰山廠資產活化進度，三洋電表示，正積極配合政府程序，後續仍需等待公開展覽及相關委員審議通過後，才能確定詳細開發規劃與可銷售面積。