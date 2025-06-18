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富華新：加速集團控股化

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
富華新董事長吳錫坤。記者宋健生／攝影
富華新董事長吳錫坤。記者宋健生／攝影

富華新（3056）去年每股稅後純益6.15元，昨（17）日召開股東常會，通過配發5.5元股利，其中現金股利2元、股票股利3.5元。董事長吳錫坤也在會中宣示，後續將規劃引進新能源等新事業，加速推動集團朝控股化發展。

富華新日前公告法人董事改派代表人，由集團主席吳錫坤接替申請退休的劉偉如擔任董事，並獲董事會推選「回鍋」接任董事長，昨股東常會改由吳錫坤主持，也是他回鍋擔任董座後首度主持股東會

吳錫坤今年63歲，七年半前以55歲的年齡申請退休、並轉任集團主席。吳錫坤表示，富華新推動控股化已逐漸成形，目前包括建設（陞霖、富華建設）及營造（總太營造）都已子公司化，其中總太營造並規劃明年完成股票公開發行。

富華新旗下100%持股的總太營造，除了承接公司建案，也開始對外開發業務，涉及建築與廠辦等相關工程，二年內拿下五起標案，總承攬金額達45.5億元。

吳錫坤表示，集團朝控股化發展，除了建設、營造本業之外，也看好氫能源等新能源產業發展潛力，後續不排除投資相關機械設備廠，加快切入腳步。

展望未來，吳錫坤說，接下來房地產業務將採取雙品牌策略推進，旗下子公司富華建設將以總價宅為主力，預計於今年第3季推出「太原新案」，基地位於太原路三段與祥順東路一段交叉口，佔地約644.7坪，總銷約20億元。

另一子公司陞霖建設則聚焦高端住宅與健康宅市場，鎖定對品質與健康有高度要求的客群，作為品牌主要發展方向。

此外，富華新也持續布局水湳，目前「文商15」與「文商53」兩大案仍在規劃階段。其中，「文商53」案預計最快下半年進場，坪數規劃40坪左右，單價85萬至130萬元，總銷約80億元。

面對房市急凍，吳錫坤坦言，今年第1季來客量與成交量僅剩去年同期的15%，預期未來將持續下探。他說，房地產融資額度受限，建商資金壓力沉重，若下半年央行不鬆綁政策，房地產業恐在未來一年出現人力過剩，甚至引發失業潮。

董事長 股東會

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